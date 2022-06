Homify 360 °: Passiefhuis in Hessen

Een echte badkamer heeft natuurlijk een bad! Een goed idee voor een moderne badkamer, is een combinatie tussen natuurlijke en minimalistische elementen. Deze badkamer is hier een voorbeeld van. Er is gekozen voor een trendy model bad, namelijk een eivormig of ovaal bad. Vaak wordt er gedacht dat je in de badkamer geen houtenvloer kunt hebben, maar niets is minder waar. Het is alleen zaak je goed te laten informeren door experts op het gebied van de binnenhuisarchitectuur, want niet elke houten vloer is er geschikt voor.