Een inspirerende houten prefab woning

Ben jij een van die mensen die enigszins neerkijkt op het begrip prefab woning? Al vaker hebben we op homify laten zien dat prefab woningen heel erg leuk kunnen zijn, maar als je nog niet helemaal overtuigd bent, dan hopen we dat deze prachtige modelwoning je over de streep kan trekken. Want sfeer en stijl zijn in dit huis namelijk meer dan voldoende aanwezig! En het leuke is dat jij dit huis in feite zo zou kunnen kopen. En dat alles van hout is gemaakt, is ook niet zo verwonderlijk als je je bedenkt als je weet dat de Spaanse bouwonderneming die deze huizen maakt Casas Naturas heet.