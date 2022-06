Sfeervol wonen op slechts 46 vierkante meter

De prachtige badkamer is misschien wel de allermooiste ruimte in het huis. En hier is het eigenlijk best groot! Een heerlijke moderne inrichting met een aardse kleurstelling geeft een fantastisch effect. En met een toilet, bidet, ruime wastafel en grote douche is dit ook weer een schitterend compleet geheel. En let even op de details: zelfs het toiletpapier is donker!

Ben je nog steeds van mening dat je huis te klein is? We weten wel bijna zeker dat je met dit een inrichting als deze niet meer hoeft te klagen. Voor nog zo’n interessant klein huis verwijzen we je graag naar dit project.