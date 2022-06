Voor en Na: de aanleg van een stevig terras

Een terras bij je huis kan natuurlijk niet ontbreken als je een woning met een tuin hebt. Lekker genieten van een mooie zomerdag in je eentje of met een groot gezelschap: een leuke plek om te zitten is dan onmisbaar. Maar niet altijd is zo’n leuke plek voor handen of is het aanwezige terras te klein om goed te kunnen gebruiken. Dat laatste probleem hadden de bewoners van de woning in Polen waar we zo gaan kijken. Maar gelukkig is er natuurlijk altijd een oplossing te bedenken. In dit geval waren de vloerspecialisten van PHU Bortnowski de aangewezen professionals om een stevig terras aan te leggen. En wij hebben dit proces voor je op de voet gevolgd. Iedereen die van klussen houdt, kan dit als voorbeeld gebruiken en als je iets minder handig bent, dan schakel je gewoon een expert in om een vergelijkbaar terras bij jouw huis te maken.