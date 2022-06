Voor en Na: een kleine badkamer fantastisch opgeknapt

De rechter foto laten we je al vast even zien, maar daar komen we zo natuurlijk uitgebreid op terug. Laten we het nu over de oude situatie hebben. Want wie heeft die tegeltjes uitgekozen? Waarschijnlijk is deze badkamer al heel lang geleden gebouwd toen het nog modieus en hip was om deze kleuren te gebruiken. Nu is het eigenlijk niet meer dan een deprimerende boel met die oude kleuren. Het is vooral heel erg donker. Daarnaast is de douche een open ruimte en dat zorgt dat de hele badkamer drijfnat wordt als je gaat douchen. En dat zorgt dat kalk en andere narigheid vrij spel hebben. Niet echt een badkamer om van te genieten. Laten we daarom maar snel gaan kijken hoe de nieuwe situatie is!