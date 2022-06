homify 360°: Moderne parel in Lustenau

Vandaag laten we je een luxe eengezinswoning zien, waar je ook zeer goed je vakantie in zou kunnen houden! Het huis werd gebouwd in het centrum van Lustenau in Oostenrijk, een rustige omgeving in Vorarlberg. Het gebouw heeft een strakke hedendaagse bouwstijl en is opgetrokken uit beton, glas en koper. Er is door de architect een duidelijke scheiding aangebracht tussen het grote en het kleine gebouw. Het hoogtepunt van dit huis zijn de koperen wanden op de begane grond, die het een unieke uitstraling geven. Als je het exterieur al mooi vindt, wacht dan maar tot je het interieur ziet. Kom met ons mee op een tour door dit schitterende huis.