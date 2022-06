homify 360º: Ruime eengezinswoning in Affligem, België

We besluiten de rondleiding met deze mooie compositie. De architecten van Areal Architects hebben met dit project een bijzondere woning gerealiseerd. Het interieur en de planopbouw van het gebouw vertonen een bepaalde mate van evenwicht, net zoals de vorm en structuur van het gebouw dat heeft met zijn directe omgeving. De plaatsing van de verschillende ruimtes rondom de binnenruimte is zowel een pragmatische als esthetische ingreep. De subtiele hint naar het verleden van de streek is prachtig gevonden. De eigentijdse woning is zowel opvallend als in harmonie met zijn omgeving. Voor meer foto's en overige informatie van Areal Architecten verwijzen we u door naar hun profiel. Overige homify 360º projecten kun u hier vinden.