Moderne woonideeën: houten design voor thuis

Het WOOD & TEXTILE dressoir van Sit Möbel, is een knappe mix van mango hout, jute, canvas en leer. Het dressoir heeft een levendig uiterlijk, we zien gebruikssporen op het gerecycled hout, die lang vervolgen dagen terug in de herinnering roepen. Met een meubelstuk als dit haal je direct de bijzondere Parijse charme in huis! Let ook even op de leuke fronten van de lades, deze zijn qua kleur en textuur zeer gevarieerd en de teksten erop maken dit meubelstuk extra bijzonder.