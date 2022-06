Frisse lentekleuren in een Londense Loft

Vandaag gaan we je tips geven om je interieur lentefris te maken. De ontwerper Amory Brown heeft een stijlvol modern appartement in Londen gerealiseerd dat zeer inspirerend en mooi is. We gaan kijken naar een loft in Putney die ze ingericht hebben. Het is een echt droomhuis geworden met heldere witte en grijze kleuraccenten, terwijl de vormgeving modern, luxe, vrolijk en comfortabel is. Laat je inspireren door de foto's hieronder, de ideeën van Amory Brown brengen de lente in je huis!