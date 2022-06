Vrijstaande woning met hypermoderne uitbouw

Het nieuwe volume bestaat uit een houtskeletbouw en is een unieke toevoeging aan de semi-vrijstaande woning. De gevel van de begane grond is transparant, waardoor de rode doos boven het perceel lijkt te zweven. De tuin is weelderig, oogt wild en past met zijn groene kleuren schitterend bij het felle rood. In deze tuin kun je genieten van de open lucht en de geborgenheid. Een vrijstaand huis biedt veel voordelen, waarvan de meest voor de hand liggend zijn: je hebt geen buren die last kunnen hebben van muziek die te hard staat, of hinder ondervinden van het feestgedruis dat te laat nog hard weerklinkt. Daarnaast biedt een vrijstaand huis je de nodige privacy en bewegingsvrijheid, vergelijk dat maar eens met de ruimte in de stad. Het is een ideale plek om kinderen te laten opgroeien.