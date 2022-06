Een prachtige woning met een zuivere stijl

Als we het over een woon- of eetkamer hebben komt de sfeer toch altijd weer te sprake. Het is zo'n beetje de regel dat wanneer een interieur goed uitgezocht is, de sfeer ook goed is. Daar wordt hier heel goed voor gezorgd: de open haard is een gouwe ouwe als het aankomt op warmte en een huiselijke sfeer in huis. Daarbij is het daglicht hier ook een belangrijke sfeermaker. Via het grote raam stroomt het naar binnen en laat de kamer groter lijken dan deze in werkelijkheid is.