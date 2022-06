Als we alleen de onderste helft van deze foto hadden gezien hadden we gezworen dat deze foto op de Veluwe was genomen. Niets is minder waar, we kunnen dit dakterras terugvinden in onze eigen hoofdstad. Het dakterras is aangelegd door het Nederlandse bedrijf De Dakdokters. Zij zien het als hun missie om ongebruikte daken om te toveren tot plekken voor natuurontwikkeling, recreatie, wateropslag en voedsel- en energieproductie. Op de foto hierboven zien we een dakterras met een prachtige verscheidenheid aan kruiden, grassen en bloemen. De Dakdokters combineren meerdere disciplines bij het ontwerpen en aanleggen van hun groene oplossingen, en leggen onder andere groene daken, daktuinen en dakterrassen aan. Een aantal van hun projecten, waaronder deze, kunt u terugvinden onder hun profiel.