Een mooi en slim ontworpen woning

Een familiehuis kan een omschrijving voor meerdere soorten woningen zijn. Je kunt er een eengezinswoning onder verstaan, maar ook een huis waar een familie met bijvoorbeeld drie generaties kan wonen. En dat kan namelijk prima in het huis waar we nu een kijkje gaan nemen, maar dat is natuurlijk niet de enige optie. Verder is het een leuk huis waar zowel de architectuur als het interieur erg leuk zijn om te bekijken. De Duits experts van Müllers Büro hebben deze fraaie woning ontworpen en we gaan dan ook snel zien hoe het eindresultaat geworden is.