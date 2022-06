Ben je het helemaal beu om elke ochtend in de file te moeten staan om op je werk te komen en om aan het einde van je werkdag tegen hetzelfde probleem aan te lopen als je naar huis wilt? Werken vanuit je huis kan dan de ideale oplossing zijn! En als je een eigen bedrijf hebt, dan zorg je gewoon dat je woning en je kantoor één mooi geheel zijn. De opdrachtgever van het bijzondere huis waar we nu gaan kijken heeft de ideale vorm van werken, wonen en genieten in het bos gevonden. Kijk met ons mee naar dit prachtige huis dat is ontworpen door de Duitse architecten van Müllers Büro.