Een creatief huis vol met originele ideeën

De zeer originele woonkamer mag gerust zeer artistiek genoemd worden. Eigenlijk is het meer een atelier en het vermoeden dat hier een kunstenaar woont, is nu wel bevestigd! Je ziet het terug aan de zeer originele ideeën. Want wie had gedacht dat spaanplaat in een huis als dit een leuk effect zou geven. Zeker als je het combineert met een leuk bloemetjesbehang.