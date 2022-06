Moderne architectuur uitgevoerd in hout

Moderne architectuur zie je bij homify heel veel. In de meest uiteenlopende vormen en van groot tot klein kun je moderne huizen tegenkomen. Maar er is meestal een overeenkomst te vinden: vrijwel altijd zijn deze woningen uitgevoerd in baksteen of in beton. Vandaag gooien we het eens over een andere boeg door je moderne architectuur te laten zien die is uitgevoerd in hout. Een erg bijzonder project dat is te vinden in de Canadese hoofdstad Ottowa en waarvan de plannen afkomstig zijn van de architecten van Linebox Studio. Laat je lekker inspireren door dit zeer interessante geheel.