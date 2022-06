Een houten huis met authentieke charme

De achtertuin is gelukkig al wel aangelegd en hier kan genoten worden van een fraai terras en een heerlijk gazon. De ideale plek voor kinderen om te spelen en zo te zien gebeurd dat hier ook. Voor een leuk tuinfeestje is dit uiteraard ook geen verkeerde plek. Maar laten we ook nog even kijken naar het huis. Let vooral even op de prachtige luiken die je ook al aan de voorkant kon zien. Het draagt bij aan de landelijk-rustieke sfeer en maakt het uiterlijk van de woning nog authentieker. En wacht maar tot je ziet hoe dat binnen vormgegeven is!