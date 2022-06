Een leuk huis gebouwd met rode bakstenen

We hadden al gemeld dat het een vrijstaand huis is, maar zoveel ruimte als hier had je misschien niet verwacht! Wat een heerlijke buitenruimte heb je bij dit huis. Een heerlijk terras en een leuk grasveld waar de kinderen naar hartenlust in een beschermde omgeving kunnen spelen. Daarmee is dit natuurlijk een ideale gezinswoning. En aan deze kant is het ontwerp inderdaad een stuk minder gesloten aan de voorkant. Uiteraard zijn we ook erg benieuwd naar de binnenkant. Laten we daar nu gaan kijken!