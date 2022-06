De kindermeubels van Ukkepuk

De meubels van Ukkepuk zijn sterk, duurzaam en origineel, en voorzien in de vraag naar kinderkamers met aandacht voor design. De meubels die onder de vier verschillende thema's vallen combineren een nuchter ontwerp met een strakke, minimale vormgeving, zonder dat ze te abstract of modern ogen. De kindermeubels zijn een geschenk uit de hemel voor ouders met een interesse in Nederlands ontwerp, of in vormgeving en interieur in het algemeen. Nog belangrijker echter is dat ze bij Ukkepuk de doelgroep niet uit het oog verliezen. Het meubilair voldoet aan alle veiligheidsnormen, bevatten geen scherpe randen en zijn voor een groot deel vervaardigd uit natuurlijke materialen. Daarnaast is er voor elk wat wils, de vier verschillende collecties hebben allen hun eigen persoonlijkheid en karakter, voor elk kind is er wel een meubelstuk dat bij hem of haar past.