20 prachtige badkamers met hout in de hoofdrol

Denken aan hout voor je badkamer lijkt op een riskante weddenschap. Echter, de mooiste badkamers van vandaag de dag hebben allemaal hout in hun designs. Dus ja, het is niet langer een voorrecht van uitsluitend boshutten en chalets: hout kan badkamers met verschillende stijlen zeker verfraaien, mits je dit op de juiste wijze behandelt Ook is het handig om te kiezen voor een harde houtsoort en om deze naadloos te verwerken in de badkamer. Het is aan te raden om je hierover te laten adviseren door een professional. Vanwege de vochtige omgeving kun je inderdaad beter geen risico's nemen.

Met hout in je badkamer kun je allerlei stijlen en sferen creëren. Met ruw hout en grijze muren maak je een industriële sfeer en met gemarmerde stucmuren in zandkleur zet je een prachtige natuurlijke sfeer neer. Dus kijk mee en doe nieuwe ideeën op om te zien op welke wijze je hout kunt verwerken. We tonen je 20 badkamers waar hout de stralende ster is. Laten we beginnen!