Transformatie: Van rommelig dak naar een ware wellness-oase

Langzaam wordt het buiten weer warmer, en hoeven we niet langer binnen te zitten. We kunnen weer naar buiten om te genieten van de natuur, want daar is de zon! Het alternatief voor het terras op het plein in het centrum is het eigen balkon of dakterras! Maar hoe richt je dit op een stijlvolle manier in? Voor iedereen die toe is aan de luxe van een wellnessop het dakterras is dit project van levensbelang! Vandaag laten we je zien hoe je een kaal dakterras kunt omtoveren tot een oase van rust, heel gewoon in een doorsnee stad. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan met ons mee!