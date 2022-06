5 redenen om te leven zonder schoonmaakster

De tarieven van een huishoudelijke hulp zijn heel verschillend afhankelijk van een aantal variabelen. In het algemeen vind je niet snel een huishoudelijke hulp voor minder dan 8 € per uur en in de Randstad is dat al snel 10 € of 12 € per uur. Bij 12 euro en 3 uur per week komt dit neer op zo´n 156 euro per maand en 1872 euro per jaar. Van dat bedrag kun je op vakantie! Het advies: wil je geen hulp inhuren, zorg er dan voor dat je in de week drie uur vrijmaakt voor je huishoudelijke taken. Wanneer je elke dag een half uur schoonmaakt onder het koken (terwijl de aardappels koken) dan besef je al snel dat geen hulp van buitenaf nodig hebt. Schakel ook je partner en kinderen in bij de huishoudelijke taken en doe elke keer een klein beetje. Want ja, van drie uur achter elkaar buffelen daar wordt geen mens vrolijk van.