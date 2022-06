Creatieve ideeën en handige tips voor het inrichten van woonkamer en keuken

Zin in Dutch design? Dan zit je hier helemaal goed, want vandaag gaan we je iets bijzonders laten zien. We gaan het werk van Baden Baden Interior onder de loep nemen. Dit is een klein woonwarenhuis en ontwerpstudio in Amsterdam, met een verrassende en uitnodigende badkamer en interieurwinkel van 380m2. Het assortiment wisselt regelmatig en bestaat uit een eclectische mix van meubelen, design, kunst, sierobjecten en accessoires. Iedere liefhebber van goed design vindt bij hen het neusje van de zalm. Het is ook mogelijk een afspraak te maken bij Baden Baden Interior, voor advies of een exclusief ontwerp van de Baden Baden Studio, dat is een inhouse-ontwerpstudio. Het kan bij zo'n ontwerp gaan om de inrichting van een enkele ruimte, maar ook om een heel huis, waarbij de studio zowel particulieren als zakelijke klanten bedient, en wel op nationaal en internationaal niveau! Baden Baden Interior gaat flexibele samenwerkingsverbanden met diverse specialisten aan, zodat zij altijd in staat zijn om maatwerk te leveren en turn key-projecten (je hoeft zelf niets aan het huis te doen, alleen maar de sleutel om te draaien) uit te voeren. Hoogwaardige, toegankelijke producten en laagdrempeligheid staan bij Baden Baden Interior hoog in het vaandel. Verder blinkt het bedrijf uit door hun klantvriendelijkheid en servicegerichte denken. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan met ons mee naar de ideeën voor de woonkamer en keuken.