10 missers in de badkamer: zo moet het dus niet!

De badkamer is een groot onderdeel van ons dagelijks bestaan. Iedere ochtend en iedere avond doen we daar ons ding: tandenpoetsen, douchen, jezelf klaarmaken voor een avondje uit of uitgebreid in bad. Omdat we veel en soms ook lang in de badkamer zijn, willen we dat de badkamer aansluit bij onze smaak en de hedendaagse standaard van comfort. En dus zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. In dit Ideabook geven we je in ieder geval 10 missers die je absoluut wil vermijden. En dan is je badkamer al een stuk prettiger om in te verkeren.