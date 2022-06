10 ideeën voor modulaire planken: ideaal voor kleine woningen!

Nog steeds zien we maar wat vaak de bekende wit gelamineerde plank aan de muur, in het beste geval onzichtbaar bevestigd. Maar echt, er is zoveel meer mogelijk! Het plankje aan de muur kan zoveel creatiever en meer designy zijn dan dat. En ja, zo´n plank valt zeker op aan de muur en dus is het een goede reden om je eens te verdiepen in exemplaren die wat stijlvoller en fraaier zijn. Er zijn zoveel verschillende soorten en stijlen waardoor je altijd wel de plank kunt vinden die naadloos past bij jouw stijl en sfeer woonkamer. Een groot voordeel van de plank is dat deze modulair is. Je haalt hem makkelijk weer weg en plaatst er even makkelijk wat extra exemplaren bij wanneer je familiefoto´s uitbreiden. In dit ideeënboek presenteren we je 10 voorbeelden van unieke en functionele planken die veel stijl brengen in de ruimte waar zij aanwezig zijn.