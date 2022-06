10 eenvoudige manieren om de badkamer op te knappen

Vandaag de dag is fotobehang een populaire manier om een muur in huis te bekleden. En dat kan natuurlijk ook een muur in de badkamer. Kijk maar eens naar de foto hierboven en zie hoe goed het tot zijn recht komt achter een bad. Zo’n mooie wand wil je toch ook in jouw badkamer hebben? Let er wel op dat het behang geschikt is voor een vochtige ruimte, want dat is de badkamer natuurlijk wel.