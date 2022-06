Bijzondere muurkunst: Zomer inspiratie!

Vermeer schilderde een meisje met mooie oorbellen. Dit schilderij is natuurlijk wereldberoemd. Maar het is niet exclusief te zien in het museum, want met dit nieuw point to point-systeem is het schilderij eenvoudig te transporteren naar je muur. Hier zien we een abstracte en schetsmatige versie van het beroemde schilderij van Vermeer. Deze muurdecoratie is eenvoudig aan te brengen en geeft veel sfeer aan je woonkamer. Het past goed naast de frisse bloemen en de rustiek kast eronder. Alles in dit interieur ademt frisheid en de sfeer van ontluikend leven.