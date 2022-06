9 moderne houten huizen ter inspiratie

In ons land komen we niet zo heel erg veel houten huizen tegen. En dat is wat ons betreft best wel jammer. Houten huizen hebben iets speciaals en roepen in veel gevallen een knus gevoel op. Tijdens onze vakanties in de bergen willen we maar al te graag in een houten huis verblijven. Wist je trouwens dat een houten huis er helemaal niet antiek uit hoeft te zien, wat toch een beetje het beeld is wat mensen van houten huizen hebben. Er zijn ook tal van moderne houten huizen, waar je vast maar al te graag in zou willen wonen. In dit Ideabook hebben we negen van deze moderne houten huizen voor je op een rijtje gezet. Lees snel verder om inspiratie op te doen voor je eigen houten huis!