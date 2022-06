Dutch Dilight: Bijzondere lampen & accessoires

Ook in Nederland hebben we cowboys, en één van hen woont hier. Dat is te zien aan de koeienprintbank en de bijzondere schapenvachtlamp die er naast staat. De Hollandse meester Vermeer hangt aan de muur en geeft de kamer een verkapt Oudhollands tintje. We hadden het zojuist over de ecologische materialen, die voor producten van Dutch Dilight gebruikt worden: daar zien we hier een voorbeeld van. De lamp is gemaakt van een stevige boomtak en is daarmee op en top ecologisch te noemen. De sfeer die met deze materialen gecreëerd wordt is ongelooflijk mooi; de lampenkap van schapenvacht heeft daar ook een schitterend aandeel in.