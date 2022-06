homify 360°: Moderne witte villa

Er bevindt zich ontzettend veel ruimte rond het unieke woonhuis. De tuin is zo ontworpen dat het lijkt of deze naadloos overloopt in het omringende landschap. Vanwege de ligging op de heuvel heb je een prachtig uitzicht over het Oostenrijkse landschap. Stel je voor dat je op dit terras een barbecue met familie en vrienden houdt. Nu is de lucht nog grijs en is het weer niet geschikt voor een barbecue, maar als de zomer aanbreekt is deze plek er ideaal voor. Het terras geeft je de ruimte om veel mensen uit te nodigen. Mocht je het extra groots willen aanpakken, dan kun je altijd nog het omringende land gebruiken, want daar kun je een compleet festival op organiseren.