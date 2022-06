Innovatieve verlichtingsideeën

Deze globe is een echte evergreen. Dankzij de batterij is dit juweeltje niet alleen onafhankelijk van een stationaire voeding, maar is ook waterdicht en blijft drijven. De lamp is dus geschikt voor in het bad of voor de verlichting van tuinvijvers en zwembaden. Hij heeft zelfs een dimmer functie, waardoor de lichtsterkte drie niveaus kent. Het is een schitterende decoratieve verlichting, zowel in de badkamer als op het terras, in het zwembad en in de slaapkamer. Je kunt het zo gek niet bedenken of deze globe heeft een prachtige invloed op de ruimte.