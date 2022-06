Herlancering van Brasserie 1806 in Düsseldorf

In Düsseldorf werden de ontwerpers van Drieklang Hotelconzepte voor de taak gesteld het beroemde gastronomische restaurant Brasserie 1806, bij het vijf-sterrenhotel Breidenbacher Hof, te herdecoreren. Het werk moest in vijf dagen gebeuren en het resultaat werd niet alleen gemeten in visuele termen, maar ook in de stijging van het aantal gasten. De vraag die centraal stond tijdens het werk was: hoe kan de Brasserie 1806, na de herdecoratie, een omzetstijging van 29% behalen? Er waren grote plannen met deze brasserie en dit zien we ook terug in het schitterende interieur. Laten we er samen naar kijken!