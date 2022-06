Klassieke woning krijgt moderne uitbreiding

Het interieur is opvallend formeel en open, de grenzen tussen binnen en buiten vervagen en de helderheid is alom aanwezig. De kleuren van de gevel komt enkele verticale oppervlakken van het interieur terug en zorgen zo voor een connectie tussen binnen en buiten. In het nieuwe gebouw is een hoogwaardige eikenhouten vloer gelegd die de ruimte een luxe sfeer geeft. Daarnaast is eikenhout zeer duurzaam. Let ook even op het witte keukeneiland, dit steekt door zijn monochrome uiterlijk mooi af bij de natuurlijke eikenhouten vloer.