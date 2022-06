Woning waar je verliefd op wordt

We zijn erg blij je deze minimalistische woning te kunnen laten zien. De minimalistische stijl staat erom bekend koel en berekend over te komen. Dat beeld kunnen we misschien in dit ideabook een beetje recht zetten. Het blijft natuurlijk een kwestie van smaak, maar toch we doen een poging. We nemen je mee naar het oosten, waar we een echte familiewoning voor je vonden, en nog wel in minimalistische stijl. Niet alleen de volwassen bewoners zijn er dol blij mee, ook de kinderen (die eigenlijk zo’n beetje de leukste kamer hebben) zijn erg dol op hun nieuwe huis. Kijk met ons mee naar de voorbeelden, volg ons op de tour om en door de woning. Laat je inspireren door het mooie design!