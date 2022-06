Basic appartement dat er superleuk uitziet!

Deze plek in huis is de befaamde zitzone. Daar plof je na een dag van noeste arbeid neer, meer een biertje of een wijntje, zodat je kunt genieten van home entertainment of een relaxt gesprek met vrienden. De open look van deze woonkamer is erg mooi, maar ook erg praktisch. Door het beperkte aantal vierkante meters woonoppervlakte is het niet zo mooi om verschillende kleine kamers te creëren met tussen muurtjes. Daarom is deze pilaar ook zo’n uitkomst: deze draagt wel, maar perkt niet in! Een goede keuze dus!