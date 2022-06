De 270e geboortedag van Alessandro Volta: moderne designapparaten

Leven zonder e-mail, Whatsapp en telefoon? Onze communicatie zou tegenwoordig geheel tot stilstand komen. Stel je voor, we zouden in plaats daarvan opnieuw brieven schrijven, postduiven laten uitvliegen of wachten op de volgende postkoets. In plaats daarvan staan wij staan op de schouders van reuzen, zoals Volta, waardoor we beschikken over elektra. De ontwerpers van STUDIO NATURAL hanteerden een concept van de elektriciteit, waarbij de zon het zware werk doet. Het oppervlak van deze tafel is voorzien van fotovoltaïsche cellen die ons in staat stellen om onze tablet of smartphone op te laden met zonneenergie. Handig en milieuvriendelijk!