Royaal woongenot: grote huizen

Dit is het eerste gecertificeerde Energie Plus huis in Noord-Rijnland-Westfalen, Duitsland, dit is een architectonisch label dat valt onder de noemer van passiefhuis. Door de uitstekende energiebalans (het huis produceert meer energie dan het verbruikt) heeft het al verschillende prijzen gewonnen. Met een zogenaamde fotovoltaïsche installatie, wordt de zonne-energie omgezet in elektriciteit. Met deze energie wordt het hele huis verlicht en alle elektrische apparaten in het huis werken erop, maar ook de verwarming en het warme water draaien op deze energie. Als de zon niet schijnt kan de opgeslagen energie gebruikt worden. Bovendien heeft de woning een uitstekende thermische isolatie, waardoor het energieverbruik sterk gereduceerd wordt. Het huis heeft een kubusvorm en ziet er zo zeer modern uit. Let ook op het houten dak, die de strenge vorm van het huis de nodige warmte geeft.