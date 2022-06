homify 360°: Een ideaal huis voor de familie

Zoals de titel al doet vermoeden is dit huis gebouwd voor een gezin. Het betreft een jong gezin: een vader, moeder en twee jonge kinderen. Het gebouw is ontworpen door de Zwitserse architecten KIT Architects. Het huis is gebouwd in een dichtbevolkt gebied, dat betekent in eerste instantie dat je de nodige privacy op een kunstmatige manier moet creëren om een zekere intimiteit in het huis te kunnen bereiken. Het huis is een opeenvolging van ruimten die telkens een andere intimiteit, lichtsfeer en oriëntatie hebben, zodat het leven in het huis veelzijdig en welhaast poëtisch genoemd kan worden. Kom met ons mee voor een trip door het schitterende huis.