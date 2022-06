Grote gezinswoning met een statige look

We zijn vandaag extra enthousiast, omdat we je een excentriek huis kunnen laten zien. De bewoners van deze woning hebben een uitgesproken eigen smaak, daar zijn we zeker van. Wat we ook zeker weten is dat dit een woning is die veel mensen zal aanspreken. Daarom willen we deze vandaag graag aan je laten zien. Dit is nu typisch zo'n huis waar meerdere stijlen in gecombineerd worden, om vervolgens een geheel nieuwe stijl te vormen. Het gaat hier om een huis in een moderne, minimalistische stijl, maar met een klassieke, statige twist. Elke liefhebber van eclectische design moet echte even naar de bijzondere inrichting van dit huis kijken. Kijk snel met ons mee en laat je inspireren!