homify 360°: Drie kleine zwarte huizen in Zellerndorf

De absoluut buitengewone vorm van deze gezinswoning is een attractie op zich: het huis bestaat uit één horizontale verdieping, waardoor het huis door zijn zwarte kleur en kubusvorm opvalt in de omgeving. De site is gelegen in een woonwijk die wordt gekenmerkt door karakteristieke gebouwen. We vinden er in het bijzonder verschillende eengezinswoningen uit de jaren '70. De natuur is sterk betrokken in het ontwerp, bakstenen muren met een steenwol isolatie zorgen voor een energiezuinig gebouw en het oppervlak van de kubus werd voorzien van een plexiglas laag. Kortom, het is sterk en stijlvol!