Tijdloze woning met een klassieke stijl

Aan de plattegrond kun je direct zien hoeveel ruimte de bewoners tot hun beschikking hebben. Er is zelfs een garage waarin de bewoners hun mooie bolide kunnen stallen: wel zo veilig! Het is overigens een keurige wijk hoor, waar deze woning gebouwd is, maar veiligheid staat voorop! We zijn enthousiast over het feit dat we je deze woning hebben kunnen laten zien omdat het een van de mooiste is die we recentelijk tegengekomen zijn. Het is een familiehuis met veel moderne gemakken, maar opgetrokken in een klassieke stijl. Dat is volgens ons een gouden combinatie. Ben je opzoek naar meer mooie ideeën voor je woning? Check dan snel deze bijzondere woning.