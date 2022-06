De wereld thuis, landkaarten en globes

Sinds het begin van de mensheid zijn wij als mensen geïnteresseerd in wat er buiten onze horizon zou kunnen zijn. Wat is er buiten het dorp of aan de andere kant van de zee? In die tijd geloofden de mensen dat de aarde plat was, er is sindsdien veel veranderd. Het toerisme heeft een grote vlucht genomen en de aarde is grotendeels ontdekt. Maar zelfs in tijden van Google Earth, reisblogs en budget luchtvaartmaatschappijen is de fascinatie voor de aarde gebleven. Voor alle kosmopolieten en globetrotters die lijden aan een chronische reislust, hebben we hieronder een aantal woonideeën op een rijtje gezet, waarmee je de wijde wereld in huis haalt. De volgende kaarten en globes zijn niet alleen zeer praktisch, maar verrijken bovendien op een zeer stijlvolle manier je huis. Kijk met ons mee!