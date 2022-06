Hedendaags design: inspiratie voor thuis

In de architectuur grijpt het hedendaagse design vaak terug naar een geometrisch ontwerp dat teruggrijpt naar de eenvoud. Speelse ontwerpen en patronen krijgen in dit design geen ruimte. Het richt zich op de essentie. In een snelle wereld moet alles functioneel zijn en to the point. Een logische, eenvoudige en zelfverklarende structuur is daarom absoluut noodzakelijk. Deze mentaliteit wordt overgebracht in de architectuur. Zo ligt de focus bij dit huis op de functionaliteit, dit vereenvoudigd het leven. Het huis kent dan ook geen scheidingswanden en de ruimtes vloeien naadloos in elkaar over.