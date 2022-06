homify 360º: De aanbouw van een woonhuis in Maarn

We spreken van gecarboniseerd hout wanneer het hout een bepaalde behandelmethode heeft ondergaan. Het hout wordt onder hoge druk verhit, gedroogd en even later nogmaals verhit. Het resulteert in een vergrote duurzaamheid en maakt het hout stabieler en minder vatbaar voor vocht. Het geeft het hout ook zijn karakteristieke donkere kleur. Het oorspronkelijke proces vindt zijn oorsprong in Japan en is daar al duizenden jaren bekend als shou-sugi-ban. De Japanners kwamen erachter dat het branden van hout een gunstig effect had op de duurzaamheid ervan, bovendien werd het hout zo minder vatbaar voor brandoverslag, maar ook voor schimmels en insecten. De houten muren van deze aanbouw in Maarn zijn daarnaast ook nog eens geïsoleerd met gerecycled papier.