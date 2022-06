Welkom aan boord!

Laten we eerst eens kijken waar we precies te maken mee hebben. Vanaf de oever van de rivier de Marne hebben we goed zicht op de vorm en grootte van het schip dat al zo'n lange staat van dienst heeft. De boot is 25 meter lang en 4.80 meter breed en lijkt nu al op te gaan in zijn nieuwe omgeving. Rustend op het gladde wateroppervlakte onder de groene bomen. De boot is nu met pensioen, na al die jaren arbeid, en lijkt hier zijn voorlopige eindbestemming te hebben gevonden.