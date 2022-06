Een huis met een verrassingseffect… ..

De eerste indruk is erg belangrijk, dat weten we allemaal, want je kunt deze nooit meer overdoen. Het is echter zo dat de eerste indruk ook misleidend kan zijn. Vandaag beginnen we nu eens niet met wat normaliter de eerste indruk zou zijn als je als gast dit huis bezoekt. Hoe dat in elkaar zit, zie je straks. We willen al wel vast verklappen dat het een huis is met een bijzonder groot verrassingseffect. Ga snel met ons mee voor een wandeling in en om het huis. Laat je inspireren!