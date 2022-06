Zo gezellig kan de Bauhaus-stijl zijn

Nu komen we aan bij een van de mooiste badkamers die we in lange tijd hebben gezien. Rechts zien we het grote bad dat een minimalistische, moderne look heeft. Daar willen we wel een paar uurtjes in relaxen, niet waar? Links zien we de inloopdouche, die steeds vaker gesignaleerd wordt in de Nederlandse badkamers. Waarom? Omdat de luxe die je in zo’n douche ervaart onvergelijkbaar is met welke andere douche dan ook!