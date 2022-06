De ideale gezinswoning

Tot slot laten we je nog de parel van het huis zien: de schitterende, moderne badkamer met daarin een verzameling van superstrak design. Op de voorgrond zien we het ovale bad, dat is tegenwoordig mega populair en niet zonder reden. Rechts zien we een mooi zwevend toilet dat perfect past bij de grijze wand erachter. Dat grijs heeft een beton look en dat doet ons denken aan industriële gebouwen, zoals fabrieken en smeltovens. Dit beton is er vooral voor de sier en zijn kwaliteit. Op de achtergrond zien we een mooie set wastafels die de look van een kom hebben. Het meubel waarop ze staan is al net zo mooi. Daarboven prijkt een spiegel aan de wand, deze stelt door zijn breed design, samen met de wastafels, de bewoners in staat om lekker makkelijk de badkamer met z’n tweeën te gebruiken. Rechts stroomt het daglicht de kamer binnen, waardoor je je hier lekker licht en goed voelt. We sluiten onze tour door het huis met deze mooie badkamer af. We hopen dat je geïnspireerd bent door het design. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.