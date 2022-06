10 sfeervolle en warme eetkamers

We blijven in sferen van vroeger en zien hier de meest unieke eetkamer die we ooit gezien hebben. Je waant je in een kasteel uit de Middeleeuwen met deze metalen structuur die plaats biedt aan tientallen kaarsen boven de eettafel. In het midden staat ook nog eens een zeer apart standbeeld. Een mix tussen een museum-look, romantische tafel en klassieke tafel! Het is moeilijk om deze tafel te omschrijven omdat deze zo anders en uniek is.