Minimalistische woning met een veelzijdige look

Tv-kijken is een ingeburgerde activiteit. We zijn er allemaal mee opgegroeid en houden ervan om onze tv een goede plek in de kamer te geven. Sterker nog, de inrichting van de kamer is meestal aangepast aan de positie van de tv in de ruimte. Dat zien we hier ook. Maar het is ook wel de meest logische plek om hem op te hangen. Nu zien we waarom flatscreens in de eerste plaats ontworpen zijn, om ze als een lijst op te hangen, zodat we in het medialandschap kunnen kijken. Of je nu van series, films of games houdt: de tv is en blijf belangrijk gezelschap.

We hopen dat je net zo enthousiast over dit huis bent als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.